İtalya Başbakanı Meloni, göçmen teknesi faciasından kurtulanlar ve yakınlarıyla görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, şubat ayında ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında yaşanan ve en az 86 kişinin öldüğü göçmen teknesi faciasından kurtulanlar ve yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla görüştü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, şubat ayında ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında yaşanan ve en az 86 kişinin öldüğü göçmen teknesi faciasından kurtulanlar ve yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla görüştü.

Ülkede 26 Şubat'ta göçmen teknesinin batmasıyla yaşanan facia öncesinde İtalyan güvenlik güçlerinin tekneye kurtarma operasyonu düzenlememesi nedeniyle sert şekilde eleştirilen ve bugüne kadar düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerle bilinen sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Meloni, faciadan kurtulanları ve yakınlarını başbakanlık sarayı Chigi'de kabul etti.

Başbakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin göçmenlere ve yakınlarına hükümetin yakınlığını belirttiği ve ailelerin taleplerinin karşılanması için üst düzey çaba gösterilmesini taahhüt ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ve faciadan kurtulanlar, Başbakan Meloni'ye yardımları ve İtalya'nın Afganistan'da yaptıkları için samimiyetle teşekkür etti. Başbakan da batan teknedeki göçmenlerin cesetlerinin bulunması için çalışmaların süreceği teminatını verdi." ifadeleri kullanıldı.

Meloni'nin ayrıca İtalya'nın özellikle iltica taleplerinin kabulü ve özellikle Almanya ile diğer Avrupa ülkelerinde aile birleşimi olmak üzere Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerini sürdüreceğini taahhüt ettiği belirtildi.

Görüşmenin duygusal bakımdan yoğun geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni, kurtulan göçmenlere ve yakınlarına Akdeniz'i geçmenin risklerinin ne kadar farkında olduklarını sordu. Meloni, hükümetinin bunun gibi son zamanlarda yaşanan diğer trajedilerden kaçınmak için insan kaçakçılarına karşı mücadeledeki çizgisini yeniden teyit etti. Başbakan Meloni, 'Buraya geldiğiniz için ve taleplerinizi açık bir şekilde ifade ettiğiniz için teşekkür ederim' dedi."

Basına yansıyan bilgilere göre, Başbakan Meloni'nin kabulü bir saat kadar sürdü.

Ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında 26 Şubat'ta göçmen teknesinin batmasıyla yaşanan faciada en az 86 kişi yaşamını yitirmişti.