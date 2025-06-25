İtalya Başbakanı Meloni: Gazze ve Ukrayna'da Ateşkes İhtiyacı Vurgulandı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki savaşa gösterilen kararlılığın Gazze ve Ukrayna'daki ateşkes için de sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Meloni, Gazze'deki durumun 'sürdürülemez' olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile İran arasındaki savaşa yönelik gösterilen kararlılığın, Gazze ve Ukrayna'da ateşkes için de kullanılması gerektiğini özellikle Gazze'deki durumun "sürdürülemez" olduğunu söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne katılan Meloni, zirvenin ardından İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, dünyanın değiştiğini, dolayısıyla savunmanın da değiştiğini belirterek, "NATO Zirvesi, alınan taahhütler açısından önemliydi, hem anlamlı hem de sürdürülebilir taahhütler alındı." dedi.

Zirve onaylanan taahhütlerin, savunmalarını ve güvenliklerini güçlendirmeleri için gerekli harcamalar olarak tanımlayan Meloni, hükümetinin bu yönde adım atarken İtalyan vatandaşlarının önceliklerine yönelik harcamalarından 1 avro dahi eksiltmeyeceklerini kaydetti.

İttifakın kompakt olduğunu ve kendini güçlendirmek istediğini dile getiren Meloni, ayrıca zirve sonuç bildirgesinde, herkesten Ukrayna'ya tam destek olmasının, herkesin Kiev'i desteklemeye devam ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Zirvede ve zirve bağlamındaki temaslarında Rusya- Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki gelişmelere de değindiğini aktaran Meloni, İsrail ve İran arasında varıldığı gibi iki ateşkese daha ihtiyaç olduğunu belirterek, "Başkan Donald Trump'a ve zirveye şunu söyledim, İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı gösterilen kararlılığın aynısı, iki ateşkes için daha, Ukrayna ve Gazze'de de gösterilmeli. Gazze'deki durum artık sürdürülemez." diye konuştu.

Meloni, AB ile ABD arasında gümrük vergilerine yönelik muhtemel bir anlaşmanın merkezinde yer alan yüzde 10'luk gümrük vergilerine ilişkin ise "Büyük ölçüde hemfikirim. İşletmeler üzerinde özellikle kayda değer bir etkisi olmaz." ifadesini kullandı.

NATO Zirvesi öncesinde dün İtalya Senatosu'ndaki konuşması sırasında "NATO'nun bir Avrupa ayağının olmasını istiyorum ancak NATO'ya paralel bir Avrupa savunması oluşturmanın hata olacağını düşünüyorum." şeklindeki sözleri hatırlatılan ve bunu açması istenen Meloni, "Nerede olduğumuza karar vermeliyiz. NATO'nun bir parçasıyız, ulusal ordulara dayanan ve işbirliği yapan Batı'nın savunma sistemine. Başka bir seviyede savunma inşa edecek olsaydık, bu ya NATO'dan çıkmak ya da NATO'nun ayrıca kendi savunma ordusuna sahip olması gerektiğini düşünmek anlamına gelir ki böyle bir şey yok. ya da biz, NATO'nun Avrupa sütunuyuz ve Avrupa düzeyinde savunmamızın ve şirketlerimizin daha iyi işbirliği yapması için çalışıyoruz ki şu anda yaptığımız da tam olarak bu." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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