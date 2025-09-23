İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni Tanıma Şartlarını Belirtti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devleti'nin egemenlik koşullarını karşılayan bir devletin yokluğunda Filistin Devleti'ni tanımanın sorunu çözmeyeceğine inandığını, bununla beraber bazı şartlar gerçekleştiğinde tanıma konusunda adım atılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Meloni, burada İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

BM Genel Kurulu çerçevesinde pek çok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığı hatırlatılan ve İtalya'nın bu konudaki tutumu sorulan Meloni, "Şahsen, egemenlik koşullarını karşılayan bir devletin yokluğunda Filistin'i tanımanın sorunu çözmeyeceğine, Filistinliler için somut ve elle tutulur sonuçlar üretmeyeceğine inanmaya devam ediyorum." dedi.

Meloni, Filistin Devleti'ni tanımanın etkili bir siyasi baskı aracı olabileceği yorumlarında bir sakınca görmediğini belirterek, "Bunu anlıyorum ama bunu kimin uyguladığını da anlamamız gerekiyor. Bence asıl siyasi baskı Hamas'a yöneltilmeli çünkü bu savaşı başlatan Hamas ve rehineleri teslim etmeyi reddederek savaşın bitmesini engelleyen de Hamas." diye konuştu.

Filistin Devleti'nin İtalya tarafından tanınmasını iki şarta bağlayan Meloni, "İktidar, Filistin'in tanınmasının iki koşula bağlı olması gerektiğini belirten bir önergeyi Temsilciler Meclisi'ne sunacak, rehinelerin serbest bırakılması ve tabii ki Hamas'ın Filistin içindeki herhangi bir hükümet dinamiğinden dışlanması. Önceliklerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Filistin'in tanınmasına karşı değilim ancak doğru öncelikleri belirlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Meloni, BM Genel Kurulu oturumları sırasında Avrupa'nın Ukrayna konusunda kararsız olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, "Avrupa'nın, Ukrayna konusunda kararsız olduğunu düşünmüyorum. Adil ve kalıcı bir barış getirmek istiyorsak Batı olarak birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum ve yapmaya çalıştığımız da bu. Avrupa'ya ihtiyacımız var aynı zamanda ABD'ye de ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği pek çok görüşe katıldığını belirterek, özellikle göç ve Yeşil Mutabakat'ın Avrupa için yıkım anlamına geldiği ifadelerine ve çok taraflı kuruluşların daha verimli hale getirilmesi gerektiğine dair sözlerine destek verdiğini söyledi.