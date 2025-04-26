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İtalya Başbakanı Meloni'den Zelenskiy ile Barış Vurgusu

İtalya Başbakanı Meloni'den Zelenskiy ile Barış Vurgusu
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda barış için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Meloni, Rusya'nın saldırılarını kınayarak derhal bir ateşkese duyulan ihtiyaçta ısrarcı oldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Roma'daki görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda barış için somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine katılan Zelenskiy, bu vesileyle bir dizi resmi temasta bulundu.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin, bugün Chigi Sarayı'nda bir araya geldiği belirtilerek, "Liderler görüşmelerinde, (ABD) Başkan (Donald) Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik, egemenlik ve özgürlük dolu bir gelecek garanti edecek adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarına verdikleri desteği yinelediler." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarından ötürü taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan, bu eylemleri kesin bir dille kınadığını ifade ederek, derhal ve koşulsuz bir ateşkese duyulan acil ihtiyaca ve Moskova'nın barış sürecinin başlatılması için somut bir taahhütte bulunmasının gerekliliğine dikkati çekti. Başbakan ayrıca, Ukrayna'nın derhal bir ateşkes için tam anlamıyla hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şimdi beklenti, Rusya'nın da barış yolunda ilerleme arzusunu somut adımlarla göstermesidir."

Papa'nın cenazesi için Roma'da bulunan Zelenskiy, sabah saatlerindeki ayinden önce Aziz Petrus Bazilikası içinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüş, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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