İtalya Başbakanı Meloni'den Ukrayna'ya Asker Göndermeyecekleri Açıklaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini belirterek, bunun yerine Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO) kurucu anlaşmasının 5. maddesinden ilham alan kolektif bir güvenlik ve savunma mekanizması önerdi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te ev sahipliği yaptığı Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne uzaktan çevrim içi bağlantıyla katıldığı bildirildi.

Açıklamada, bugünkü toplantının, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa giden yolun derinlemesine ele alınmasına yönelik görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında,"Başbakan (Meloni), Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin siyasi bileşeninin önemli bir unsuru olarak, (NATO'nun kurucu) Washington Anlaşması'nın 5. maddesinden esinlenerek, kolektif güvenlik ve savunma mekanizması önerisini bir kez daha dile getirdi. İtalya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceği yönündeki tutumunu yineleyen Meloni, muhtemel bir ateşkesi, Ukrayna sınırları dışında yürütülecek izleme ve eğitim faaliyetleriyle desteklemeye açık olduklarını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Meloni'nin bu toplantıdan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan telefon görüşmesine de katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede sabahki toplantının sonuçları paylaşıldı ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış hedefine yönelik ortak birlik ruhu yeniden teyit edildi. Bu barış, ancak Ukrayna'ya sürekli destek verilmesi, düşmanlıkların sona erdirilmesinin sağlanması, yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya üzerinde kolektif baskının sürdürülmesi ve Atlantik'in iki yakası arasında paylaşım ruhuyla tanımlanacak sağlam ve güvenilir garantilerinin bir araya getirildiği bir yaklaşımla başarılabilir."

Meloni, mart ayında da Brüksel'deki olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nin çıkışında da Ukrayna'nın NATO üyesi olmadan ittifakın üye ülkeler için öngördüğü güvenlik kapsamı altına alınmasını önermişti.

Meloni, NATO üye ülkelerinin, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabık olmasını ve saldırıya uğrayan üye ülkeye yardımcı olunmasını düzenleyen 5. maddeye işaret ederek, "NATO'nun 5. maddesinin genişletilmesi daha kalıcı bir çözüm olabilir. Bu, NATO'ya girmekten farklı bir şey ancak NATO ülkelerinin sahip olduğu kapsamın, Ukrayna'ya da genişletilmesi anlamına geliyor. Bu istikrarlı, kalıcı ve etkili bir güvenliğin garantisi olacaktır. Bu nedenle masaya koyduğumuz önerilerden biri bu." ifadelerini kullanmıştı.