İtalya Başbakanı Meloni'den NATO ve Avrupa Savunması Açıklamaları

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO'nun Avrupa ayağına destek verdiğini ancak NATO'ya paralel bir Avrupa savunması oluşturmanın hata olacağını ifade etti. Ayrıca, ABD'nin dış politikası ve Orta Doğu'daki ateşkes süreçleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "NATO'nun bir Avrupa ayağının olmasını istiyorum ancak NATO'ya paralel bir Avrupa savunması oluşturmanın hata olacağını düşünüyorum." dedi.

Meloni, Brüksel'de 26-27 Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, gündemdeki konular ve bunlara ilişkin hükümetinin tutumuna dair parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'na hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese varıldığını açıkladığını, ancak bazı ihlal haberlerinin geldiğine işaret eden Meloni, "Bildiğiniz gibi senaryo değişmeye devam ediyor." dedi.

Meloni, Trump'ın ateşkes ilanını "olumlu ve iyimserlikle" karşıladıklarını belirterek, "Bu sabah senaryo, umduğumuz yönde ilerliyordu. Şimdi durum yeniden karmaşıklaştı çünkü ateşkes İran tarafından ihlal edildi. İsrail yanıt verebilir, umarız bu orantılı ve simetrik bir yanıt olur. Ancak ihlalin ardından İran, ateşkese bağlı kalma isteğini teyit etti ve bu İran için de dikkate alınması gereken bir bölünme olarak okunabilir. Durum halen çok karmaşık ancak ateşkesi sürdürüp müzakerelere dönme konusunda halen umutluyuz." diye konuştu.

Meloni, İran'ın, nükleer programını askeri amaçlardan vazgeçerek sürdürmeyi kabul etmesinin, İsrail ve bölge için açık bir tehditten kurtulmak anlamına geleceğini kaydetti.

Bölgede bu noktada eksik tek şeyin, Gazze'de bir ateşkes ve iki halk, iki devlet temelinde çözüm olduğunu aktaran Meloni, İtalya'nın bu hedefler doğrultusunda çalıştığını dile getirdi.

Başbakan Meloni, "Gazze'nin yeniden inşası için büyük ölçüde Arap ülkelerinin planı üzerinden ilerlenebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Meloni, uluslararası arenadaki artan istikrarsızlığın nedeninin ABD Başkanının kararlarına bağlanmasının yanlış olacağını belirterek, "Kaosun Trump tarafından yaratıldığı fikrine katılmıyorum. Evet, giderek artan bir kaos durumu var ama bu bugün başlamadı." yorumunu yaptı.

NATO ile paralel şekilde çalışacak bir Avrupa savunma ittifakı geliştirme fikrine karşı olduğuna işaret eden Meloni, "NATO'nun bir Avrupa ayağının olmasını istiyorum ancak NATO'ya paralel bir Avrupa savunması oluşturmanın hata olacağını düşünüyorum. Bu gereksiz bir tekrar olur. O zaman Avrupa düzeyinde daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor ve buna katılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çok taraflılık eleştirisi

Meloni, senatörlerden yöneltilen bir soru üzerine çok taraflılığın kendi hatalarından dolayı zayıfladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben çok taraflılığa inanıyorum. Ancak çok taraflılık yeniden etkili olmak istiyorsa, kendi hatalarıyla da yüzleşmek zorunda. Birleşmiş Milletler gibi bir örgütün bu yıllar içinde kendini reformdan geçirmemesi de sistemi zayıflatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda tamamen kristalleşen, yaşadığımız senaryolardaki değişimi hesaba katmayan ve dünyanın temel bir bölümünü aşağılayan bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu da çok taraflılığı zayıflatıyor. Bu nedenle milliyetçilik meselesinin bu açıdan bir basitleştirme olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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