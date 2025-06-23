İtalya Başbakanı Meloni'den Katar'a Destek ve Müzakere Çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, topraklarına yönelik İran saldırısı sebebiyle Katar'a dayanışmasını belirtti ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin dün İran'ın 3 nükleer tesisine yaptığı saldırıya misilleme olarak bugün İran'ın, ABD'nin Katar'daki hava üssüne yönelik saldırısı, İtalya'nın tepkisini çekti.

Başbakan Meloni, X platformundaki paylaşımda, "İtalyan hükümeti adına, son saatlerde topraklarına yönelik gerçekleşen İran saldırısı nedeniyle Katar'a içten dayanışma duygularımı ifade etmek isterim." açıklamasını yaptı.

Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bölgede krizin derinleşmesinden bu yana sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Hepimiz, bölgeye barış ve istikrar perspektifi sunabilecek siyasi diyaloğun yeniden başlatılması ve müzakere masasına hemen dönülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Bakanlığın sosyal medya platformları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Irak, Kuveyt ve Katar'da görev yapan tüm İtalyan askerlerinin gerekli durumlarda güvenli bölgelere önleyici şekilde taşınmaları da dahil olmak üzere, öngörülen tüm güvenlik prosedürlerini uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırılar, son günlerde Savunma Bakanlığı uzmanlarının üzerinde çalıştığı operasyonel senaryolar kapsamında değerlendirilmektedir ve ilgili bölgelerdeki İtalyan birliklerinin tedbir amaçlı yeniden konumlandırılması daha önce kararlaştırılmıştı. Bugün itibarıyla tüm personel güvendedir ve uluslararası görevlerde yer alan askerlerimiz açısından herhangi bir sorun ya da olumsuzluk kaydedilmemiştir."