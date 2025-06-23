İtalya Başbakanı Meloni'den Katar'a Destek ve Müzakere Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran'ın Katar'a yönelik saldırısı sebebiyle Katar'a dayanışma mesajı gönderdi ve siyasi diyaloğun yeniden başlaması için müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, topraklarına yönelik İran saldırısı sebebiyle Katar'a dayanışmasını belirtti ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin dün İran'ın 3 nükleer tesisine yaptığı saldırıya misilleme olarak bugün İran'ın, ABD'nin Katar'daki hava üssüne yönelik saldırısı, İtalya'nın tepkisini çekti.

Başbakan Meloni, X platformundaki paylaşımda, "İtalyan hükümeti adına, son saatlerde topraklarına yönelik gerçekleşen İran saldırısı nedeniyle Katar'a içten dayanışma duygularımı ifade etmek isterim." açıklamasını yaptı.

Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bölgede krizin derinleşmesinden bu yana sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Hepimiz, bölgeye barış ve istikrar perspektifi sunabilecek siyasi diyaloğun yeniden başlatılması ve müzakere masasına hemen dönülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Bakanlığın sosyal medya platformları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Irak, Kuveyt ve Katar'da görev yapan tüm İtalyan askerlerinin gerekli durumlarda güvenli bölgelere önleyici şekilde taşınmaları da dahil olmak üzere, öngörülen tüm güvenlik prosedürlerini uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırılar, son günlerde Savunma Bakanlığı uzmanlarının üzerinde çalıştığı operasyonel senaryolar kapsamında değerlendirilmektedir ve ilgili bölgelerdeki İtalyan birliklerinin tedbir amaçlı yeniden konumlandırılması daha önce kararlaştırılmıştı. Bugün itibarıyla tüm personel güvendedir ve uluslararası görevlerde yer alan askerlerimiz açısından herhangi bir sorun ya da olumsuzluk kaydedilmemiştir."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Merak edilen soruya Rusya'dan yanıt var!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.