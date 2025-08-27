İtalya Başbakanı Meloni'den İsrail'e Kınama ve Ateşkes Çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'de 5 gazeteci ile çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Meloni, Rimini kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde 5'i gazeteci 20 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini anlatmak için hayatını tehlikeye atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz." dedi.

İsrail'in "aşırıya kaçan" eylemleri karşısında sessiz kalamayacaklarını ifade eden Meloni, ateşkese varılması konusunda çağrı yaptı.

İsrail ordusunun, 25 Ağustos sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunmuştu.