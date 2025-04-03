İtalya Başbakanı Meloni'den ABD'ye Gümrük Tarifesi Tepkisi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük tarifesi getirmesini "yanlış bir tedbir" olarak değerlendirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacaklarını duyurmasının ardından, AB ile karşılıklı tarifelerin de yüzde 20 olarak planlanmasına, İtalya'dan tepki geldi.

Başbakan Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesini, yanlış bir tedbir olarak değerlendiriyorum ve bu, hiçbir tarafın çıkarına değildir." ifadesini kullandı.

Ticaret savaşlarının risklerine dikkati çeken Meloni, şunları kaydetti:

"ABD ile bir anlaşmaya varmak için elimizden geleni yapacağız, çünkü böyle bir ticaret savaşının kaçınılmaz olarak Batı'yı zayıflatıp, diğer küresel aktörlerin lehine işleyeceğine inanıyoruz. Her durumda, her zaman olduğu gibi, İtalya'nın ve ekonomisinin çıkarlarını koruyarak, diğer Avrupa ortaklarımızla da istişare içinde hareket edeceğiz."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ile gümrük tarifeleri savaşından kaçınmak gerektiğini belirterek, "Çünkü bu hem ABD hem de Avrupa vatandaşlarına zarar verecektir. AB ve Avrupa'daki ortaklarımızla beraber durumu değerlendirmek ve ortak bir yanıt oluşturmak için şimdiden çalışıyoruz. Diyaloğa dayalı pragmatik bir yaklaşımı esas alan bir yanıt gereklidir." ifadelerine yer verdi.

Tajani, şöyle devam etti:

"ABD'nin endişelerini dikkate alan ancak Avrupa'nın meşru çıkarlarını koruyan sağlam ve yapıcı bir müzakereye ihtiyaç var. Hükümetimiz, İtalya'nın üretim sistemini savunmasız bırakmayacak ve ihracat eylem planı doğrultusunda ürünlerimizin satış pazarlarının çeşitlendirilmesi üzerinde çalışacağız."

Başkan Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

Trump'ın dün imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Bunlar arasında, Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Türkiye'ye yüzde 10 oranında karşılıklı tarife uygulanması planlanıyor.