Haberler

İtalya Başbakanı Meloni, Cenevre Müzakere Sürecine Destek Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için Cenevre'de başlatılan müzakere sürecine dair memnuniyetini dile getirdi ve Ukrayna'da kalıcı barış için dayanışmanın önemini vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm için ABD'nin girişimiyle Cenevre'de başlatılan müzakere sürecinden memnuniyet duyduğu, aynı zamanda Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik süreci desteklemede birlik ve dayanışmanın önemini vurguladığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Meloni'nin, öğleden sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı "Gönüllüler Koalisyonu"nun video konferans yoluyla yapılan toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni konuşmasında, ABD'nin girişimiyle Cenevre'de başlatılan müzakere sürecine yönelik memnuniyetini dile getirdi ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik süreci desteklemede birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Bu çerçevede, Atlantik'in iki yakası arasında paylaşılacak sağlam güvenlik garantilerinin gerekliliğinin altı çizildi." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin ayrıca, Rusya'nın da barışa yapıcı şekilde katkı sunmak için bu yeni fırsatı değerlendirmesini temenni ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.