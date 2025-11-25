İtalya Başbakanı Meloni, Cenevre Müzakere Sürecine Destek Verdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm için ABD'nin girişimiyle Cenevre'de başlatılan müzakere sürecinden memnuniyet duyduğu, aynı zamanda Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik süreci desteklemede birlik ve dayanışmanın önemini vurguladığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Meloni'nin, öğleden sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı "Gönüllüler Koalisyonu"nun video konferans yoluyla yapılan toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni konuşmasında, ABD'nin girişimiyle Cenevre'de başlatılan müzakere sürecine yönelik memnuniyetini dile getirdi ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik süreci desteklemede birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Bu çerçevede, Atlantik'in iki yakası arasında paylaşılacak sağlam güvenlik garantilerinin gerekliliğinin altı çizildi." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin ayrıca, Rusya'nın da barışa yapıcı şekilde katkı sunmak için bu yeni fırsatı değerlendirmesini temenni ettiği kaydedildi.