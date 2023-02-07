İtalya Başbakanı Meloni, bazı Avrupalı liderlerle telefon görüşmesi yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 9-10 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık maksadıyla Fransa, Hollanda, Avusturya ve Yunanistan liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 9-10 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık maksadıyla Fransa, Hollanda, Avusturya ve Yunanistan liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta İsveç'in başkenti Stokholm ve Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan Meloni'nin, 9-10 Şubat'ta yapılacak olan olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesinde bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Meloni'nin, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştüğü belirtildi.

Başbakan Meloni'nin temaslarında diğer liderlerle Ukrayna'ya 360 derece tam destekten, işletmelerin rekabet edebilmelerini destekleyen AB çözümlerine ve göç akınları ile dış sınırların kontrolüne yönelik Avrupa düzeyinde bir çözüm bulunması gibi konuları görüştüğü aktarıldı.