İtalya Başbakanı Meloni, Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımını destekliyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği (AB) ailesine dahil olmasının ülkesi için önemli olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Meloni, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Sırbistan Sarayı'ndaki karşılama töreninin ardından baş başa görüşen Meloni ve Vucic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Meloni, "Roma için Batı Balkanlar'ın AB ailesine dahil olması önemli. Vucic, AB üyelik sürecinin daha da hızlandırılması için gereken her türlü destek için bize güvenebilir." dedi.

Sırbistan ile ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini söyleyen Meloni, Sırbistan'daki İtalyan firmalarında 150 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Meloni, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'ne destek verdiklerine işaret ederek, "Avrupa'nın genişlemesinden ziyade birleşmesini öngören politikayı desteklemeye devam edeceğiz zira, Avrupa kimin orada olmasının gerektiğini belirleyen bir kulüp değil. Avrupa kurumlarının yapması gereken tüm Avrupa'nın birleşmesi için süreci hızlandırmaktır." diye konuştu.

Vucic de Meloni ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını ifade ederek, Sırbistan ve İtalya'nın siyasi ve ekonomik ilişkilerinin iyi seviyede devam ettiğine dair hemfikir olduklarını söyledi.

İtalya'nın ülkesinin AB üyelik sürecine destek verdiğini belirten Vucic, "Giorgia'ya müteşekkirim çünkü her zaman bizim düşüncelerimizi dinledi. Sırbistan'ın ne demek istediğini duymak için zamanı hep oldu. Bölgedeki sorunlara hiçbir zaman tek taraflı yaklaşmadı. İtalya'ya bu objektif yaklaşımı için teşekkür ediyorum." dedi.