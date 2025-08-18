İtalya Başbakanı Meloni: Barışa Ulaşmak için Birleşerek Hareket Edilmeli

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya- Ukrayna savaşında barışa ulaşmak ve adaletin sağlanması isteniyorsa bunu birleşerek yapmaları gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

İtalya Başbakanı Meloni, burada yaptığı konuşmada, bugünün önemli bir gün olduğunu ve 3 yılı aşkın sürenin ardından artık bir şeylerin değiştiğini söyledi.

Meloni, Ukrayna'ya birlik halinde destek olmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız." dedi.

İtalya olarak başından beri Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulayan Meloni, barış için sarf ettiği çabaları nedeniyle Trump'ı desteklediklerini ifade etti.

Meloni, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinin her türlü barışın ön koşulu olduğunu ve bunu toplantıda ele alacaklarını kaydetti.