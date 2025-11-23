Haberler

İtalya Başbakanı Meloni, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik barış planını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 28 maddelik barış planı üzerinde çalışmalarının anlamlı olacağını, bu noktada Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu ve Avrupa'nın da ilerleme sağlanabilecek öneriler sunabilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, zirvenin ardından burada İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, zirvenin Güney Afrika'da yapılmasının sembolik bir anlamı olduğunu ve Afrika olmadan bir gelecekten konuşulamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'na yönelik sunduğu 28 maddelik planına dair kendisinin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Trump'la uzun bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Meloni, "ABD Başkanı Trump'ı hazırlıklı ve istekli buldum. Cenevre'deki ekibimizin çalışması da bu doğrultuda ilerliyor." dedi.

Meloni, Avrupa'nın, Trump'ın planına karşı bir teklif yapıp yapmamasına ilişkin bir soru üzerine, "Mesele tamamen bir karşı öneri üzerinde çalışmak değil. Paylaşılabilecek birçok nokta var, mevcut öneri üzerinde çalışmak mantıklı." yanıtını verdi.

ABD'nin planında tartışılması gereken noktalar olduğunu dile getiren Meloni, "Örneğin topraklar, yeniden inşanın finansmanı veya Ukrayna ordusuna ilişkin bölümler ama çok olumlu noktalar da var, özellikle ABD'nin dahil olduğu güvenlik garantileri. Bu, İtalya'nın uzun süredir önerdiği bir yaklaşımın da devamı. Olumlu bir çalışma yapılabileceğini düşünüyorum; hepimiz barışın sağlanması, bağımsız ve egemen bir Ukrayna'nın garanti altına alınması ve Avrupa'nın güvenliği için gerekli bir öneriye ulaşmak adına çalışıyoruz." diye konuştu.

İtalya Başbakanı, ABD'nin planına Avrupa'nın da dahil olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Plana dahil edilen konuların çoğu, güvenlik garantileri, yeniden inşa, Ukrayna'nın AB'ye erişimi gibi, uygulanabilmesi için Avrupa'ya ihtiyaç duyuyor. Bu, Avrupa için bir olgunluk sınavı; fark yaratabileceğini, ilerleme sağlayabilecek öneriler sunabileceğini göstermeli. Hepimiz bu çalışma için hemfikiriz."

Meloni, ayrıca Moskova'nın da bu süreçte bazı adımlar atması, örneğin sivil altyapıları vurmaması gerektiğini dile getirerek, "Uzun zamandır (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in özünde savaşı bitirmek veya bunu hemen yapmak gibi gerçek bir arzusu olmadığını düşünüyorum. Bence bu blöfün görülmesi gerekiyor ama bunu görmenin en iyi yolu, ciddi ve mantıklı bir teklif sunup masaya yatırmak ve kimin destekleyip kimin desteklemediğini anlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısına dikkati çekti

Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ve Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne ilişkin bir soru üzerine, "Bana öyle geliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28 maddelik öneriye yapıcı bir yaklaşım sergiliyor ve geçici ateşkesin destekçileri arasında yer alıyor. Yarın Putin ile görüşecek ancak Başkan Trump ile de görüşmeyi planladığını düşünüyorum. Her halükarda Türkiye'nin rolü başından beri yapıcıydı, bence stratejik de olabilir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu müzakerelere dahil olması iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
