İtalya Başbakanı Meloni: Müzakere Çabaları Sürüyor

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısına ilişkin endişelerini dile getirerek, İtalya'nın tarafları müzakere masasına getirmek için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Meloni, uluslararası barış ve istikrar için diplomatik çözümlerin önemine vurgu yaptı. İtalya'nın bu süreçte aktif rol alacağına dair güçlü bir mesaj verdi.

İtalya Başbakanı Meloni: "(ABD'nin İran'a saldırısı) İtalya, tarafları müzakere masasına getirmek için çabalarını sürdürecek"

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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