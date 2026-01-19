Haberler

İtalya Başbakanı: ABD'nin Grönland Nedeniyle Vergi Uygulama Tehdidi Bir Hata

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Grönland meselesi nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine uygulamak istediği gümrük vergisi tehdidini 'bir hata' olarak değerlendirdi. Meloni, konuyu ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü ve Kuzey Kutup Bölgesi'nin stratejik önemine dikkat çekti.

ROMA, 19 Ocak (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Grönland meselesi nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidini "bir hata" olarak nitelendirdiğini söyledi.

İtalya'nın Rai News kanalına göre, Meloni pazar günü Güney Kore ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri ile görüştüğünü belirtti.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin stratejik önemine dikkat çeken Meloni, bu nedenle bazı Avrupa ülkelerinin güvenliği güçlendirmek amacıyla asker gönderme gibi önlemler almasının anlaşılır olduğunu ifade etti.

Trump cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan gelen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve Grönland'ın ABD'ye devredilmesine yönelik bir anlaşma sağlanmazsa Haziran başından itibaren bu oranı yüzde 25'e çıkaracağını söylemişti.

Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Danimarka Krallığı sınırlarında yer alıyor. Kendi kendini yönetme hakkı tanınan Grönland, dışişleri ve savunma konularında ise Danimarka'ya bağlı. ABD'nin adada askeri üssü bulunuyor. Trump 2025 yılının ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Grönland'ı "ele geçirme" isteğini sık sık dile getiriyor.

