İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Buluştu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile başkent Roma'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün Washington'da gümrük tarifeleri, Rusya- Ukrayna Savaşı ve savunma harcamaları gibi başlıca konuları görüşen Meloni, Paskalya Yortusu'nu geçirmek üzere sabah saatlerinde Roma'ya gelen Vance ile başbakanlık sarayı Chigi'de buluştu.

Meloni, Vance'ı, Chigi Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşılarken iki isim, görüşmelerinden önce kısa birer açıklama yaptı.

Başbakan Meloni, Başkan Yardımcısı Vance ile dün Washington'da görüşmüş olmalarına esprili bir göndermede bulunarak, "Uzun zamandır görmediğim ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı, Chigi Sarayı'nda ağırlamaktan onur duyuyorum. Dün Washington'da harika bir görüşme yaptık." dedi.

Meloni, bugünkü görüşmelerinin de ikili işbirliklerini güçlendirmek için "bir başka büyük fırsat" olduğunu dile getirerek, "Dün tartıştığımız birçok konu var. Bugün tartışacağımız birçok konu var ancak İtalya ve ABD, işbirliklerini güçlendirmeye kararlı." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance da bugünkü görüşmelerinde sadece iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra AB ile ticaret müzakerelerine odaklanacaklarını belirterek, "Başa çıkmamız gereken bazı sorunlar var. Başbakan'ı, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler hakkında bilgilendireceğim, bunu daha önce konuşmuştuk. Son 24 saatteki haberleri özel olarak kendisine ilettim. Bu vahşi savaşı sona erdirebileceğimizi umuyoruz. Olumlu ve iyimser bir havamız var." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Görüşme, İtalya ile ABD arasında, kültürel düzeyde de dahil olmak üzere, mevcut mükemmel ilişkilerin altını çizmeye ve aynı zamanda güvenlik, ekonomik büyüme ve teknolojik gelişim alanlarında işbirliğini güçlendirme konusundaki ortak kararlılığı vurgulamaya imkan tanıdı. Bu kararlılık, Başbakan Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Washington'da gerçekleşen son görüşme vesilesiyle kabul edilen ortak bildiride de ortaya konulmuştu. Görüşme, ticaret konularının ve uluslararası siyasi gündemin başlıca dosyalarının, özellikle de Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çabaların derinlemesine ele alınması için de bir fırsat sundu."

Diğer taraftan, İtalyan basını, dün gerçekleşen Meloni-Trump görüşmesine de geniş yer ayırdı.

La Repubblica gazetesinin haberinde, Meloni'nin, Trump'ı Avrupa Birliği (AB) liderleriyle görüşmek üzere Roma'ya davet ettiği, ABD Başkanı'nın "en iyi müttefik" olarak övdüğü İtalya Başbakanı'nın bu davetini kabul ettiği belirtildi.

Görüşmeye ilişkin haberde, Trump'ın kendisiyle ilk olarak gümrük tarifelerini konuşmaya gelen Meloni karşısında bu konudaki tutumunu koruduğu, iki liderin Ukrayna konusuna yaklaşımının da çeliştiği ifade edildi.

La Stampa gazetesinin haberinde de Meloni'nin, Trump ile görüşmesinde ayrıştırıcı konulardan kaçındığı ancak Ukrayna savaşı konusunda "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırgan" olduğunu söylemekten çekinmediği kaydedildi.

Vance, yarın Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ile görüşecek

2019'da Katolikliği seçen ve kendisini "Bebek Katolik" olarak tanımlayan ABD Başkan Yardımcısı Vance, Paskalya boyunca kalacağı Roma'da yarın komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek burada Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile görüşecek.

Vance, bu görüşmesinden önce bugün ailesiyle Vatikan'a giderek, Aziz Petrus Bazilikası'nda Paskalya Yortusu öncesindeki "Kutsal Cuma" günü etkinliklerinden "Hz. İsa'nın Çilesi" ayinine katıldı.

ABD Başkan Yardımcısı, Roma'daki temaslarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Hristiyanların "Kutsal Cuma"sını kutladı.

Vance'ın, kısa süre önce çift taraflı zatürre geçiren ve halihazırda nekahet döneminde olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Roma'ya nisan ayı başında resmi ziyarette bulunan İngiltere Kralı 3. Charles ile yine nekahet döneminde olmasına karşın özel bir görüşme gerçekleştiren Papa Franciscus'un göç başta olmak üzere bazı konularda zaman zaman gerilim yaşadığı Trump yönetiminin iki numaralı ismiyle görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.