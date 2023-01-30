İtalya Başbakanı Meloni, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, düzensiz göç başta olmak üzere iç pazarı ilgilendiren konuları ele aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, düzensiz göç başta olmak üzere iç pazarı ilgilendiren konuları ele aldı.

Meloni ve Michel, başkentteki başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya geldikten sonra birer basın açıklaması yaptı.

Charles Michel'in bugün Roma'ya gelmesinin AB'nin İtalya'ya verdiği dikkati gösterdiğini ifade eden Başbakan Meloni, Michel ile düzensiz göç meselesi ve ekonomi konuları başta olmak üzere bir sonraki AB Konseyi'nin gündeminde yer alacak konuları ele aldıklarını belirtti.

Meloni, "Göç meselesinde, bir Avrupa sorunu olan bu konuya Avrupa düzeyinde çözüm bulma yönünde acilen ilerlemenin gerekli olduğuna inanıyoruz. İtalya'nın özellikle güvenliğini de ilgilendiren bu meseleyi tek başına çözemeyeceği konusunda farkındalık gerekiyor." dedi.

Avrupa sınırlarına ulaşmadan önce yasa dışı göç akınlarını durdurmaya yönelik birlikte çalışma vurgusu yapan Meloni, "Göç akınlarının başlangıç ve geçiş ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek lazım. Afrika'ya yönelik taahhüt, AB'nin tamamından olmalıdır. Bana öyle geliyor ki bu konuda iyi işaretler söz konusu. Geri dönüş konularında da Avrupa'nın eylemi iyileştirilmelidir." diye konuştu.

Meloni, İtalya'nın göç konusuna pragmatik ve hızlı yanıtlar vermek için uğraştığını da aktardı.

Başbakan Meloni, Avrupa fonlarında esneklik sağlayarak mevcut araçların basitleştirilmesi gerektiğini ve ayrıca iç pazarı zayıflatmadan işletmeleri desteklemek gerektiğini ifade ederek, "Avrupa fonu gibi araçlar oluşturmak için cesarete ihtiyacımız var." dedi.

Giorgia Meloni, Avrupa Konseyi'nde Kiev'i desteklemek için Avrupa'nın sabit ve güçlü uyumunu yeniden teyit etmenin esas olduğunu kaydetti.

"AB'nin iç pazarı önemli bir koz ve sabırla inşa edilmiş bir hazine"

AB Konseyi Başkanı Michel ise son aylarda sadece İtalya'da değil, her yerde AB'ye yönelik düzensiz göçte artışlar yaşandığını gördüklerini dile getirerek, "AB'nin ve aynı zamanda İtalya'nın dış sınırlarının savunulmasını ve korunmasını desteklemede çok kararlı olmalıyız. Afrika'da etkili olmak için sadece göçün kalkış ülkelerinde değil, geçiş ülkelerinde işbirliklerini harekete geçirmeliyiz." yorumunu yaptı.

ABD'nin enflasyonu düşürme yasasına ve buna yönelik AB içindeki tartışmalara değinen Michel, "AB'nin iç pazarı önemli bir koz ve sabırla inşa edilmiş bir hazine. Bu iç pazarı savunmamız gerekiyor. Ana müttefikimiz ABD sanayisini mevcut ihtiyaçlara daha uyumlu hale getirmek için devasa bir devlet yardımı planını gerçekleştiriyor. Avrupa Konseyi'nde alacağımız kararlar, Avrupa iç pazarının savunulması için gelecek 10 yıl için belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

Michel, bu konuda birkaç hafta içinde uzmanların tartışabileceği, yararlı çözümlere ulaşmaya yönelik net öneriler getirmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada Charles Michel'in, Başbakan Meloni ile görüşmesinin haricinde merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) genel direktörü Çü Dongyü ile görüştüğü belirtildi.

FAO Genel Direktörü Çü, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FAO, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) olarak AB Konseyi Başkanı Michel ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve burada küresel gıda güvenliğini ele aldıklarını belirtti.