İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de - Haberler

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İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de

AA - Güncel
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İtalya Başbakanı Mario Draghi gelişi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması İki ülke arasında imzalanan antlaşmalar İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuşması CEZAYİR - İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent...

İtalya Başbakanı Mario Draghi gelişi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması

İki ülke arasında imzalanan antlaşmalar

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuşması CEZAYİR - İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de

İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de

İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de

AA / Güncel

cumhurbaşkanı, Mario Draghi, Cezayir, İtalya, Güncel, Haberler

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