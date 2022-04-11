İtalya Başbakanı Mario Draghi,Cezayir'de
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İtalya Başbakanı Mario Draghi gelişi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması İki ülke arasında imzalanan antlaşmalar İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuşması CEZAYİR - İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent...
İtalya Başbakanı Mario Draghi gelişi
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması
İki ülke arasında imzalanan antlaşmalar
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuşması CEZAYİR - İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.