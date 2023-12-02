İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, COP28'de iklim krizine dikkat çekti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) yaptığı konuşmada, tüm ülkelerin iklim krizine duyarlı davranması gerektiğini vurguladı ve COP28'in bir dönüm noktası olması gerektiğini söyledi. Meloni, ayrıca BAE, Mısır ve Japonya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iklim krizinde bir ilerlemeye ihtiyaç olduğunu ve tüm ülkelerin felaketi önlemek için duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "COP28 bir dönüm noktası olmalı." dedi.

Meloni, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuşma yaptı.

İklim krizinde ilerlemeye ihtiyaç olduğunu ve duyarlı hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Meloni, "Bu, sıcaklıkları 1,5 derece dahilinde tutma çabamız için önemli bir an. Hedef çok uzakta olmasına karşın iyimser olmak için nedenler var. COP28 bir dönüm noktası olmalı." ifadesini kullandı.

Meloni, "Bizden net bir yön belirlememiz ve 2030'a kadar dünyanın yenilenebilir enerji üretim kapasitesini üç katına çıkarmak ve yıllık enerji verimliliği iyileştirmelerinin küresel oranını iki katına çıkarmak gibi somut eylemler gerçekleştirmemiz isteniyor." diye konuştu.

Başbakan Meloni, İtalya olarak karbondan arındırma sürecinde üzerlerine düşeni yaptıklarını, çevresel sürdürülebilirlik için ideolojik değil ekolojik bir geçiş izlemeleri gerektiğini kaydetti.

Meloni, BAE, Mısır ve Japonya liderleriyle görüştü

Meloni, COP28 zirvesinin ikinci gününde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamalarda, Meloni'nin söz konusu muhataplarıyla ülkeleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'ye ilişkin gelişmeleri izlediği belirtildi.