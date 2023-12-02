Üye Girişi
Haberler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, COP28'de iklim krizine dikkat çekti

Son Güncelleme:
Abone Ol

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) yaptığı konuşmada, tüm ülkelerin iklim krizine duyarlı davranması gerektiğini vurguladı ve COP28'in bir dönüm noktası olması gerektiğini söyledi. Meloni, ayrıca BAE, Mısır ve Japonya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iklim krizinde bir ilerlemeye ihtiyaç olduğunu ve tüm ülkelerin felaketi önlemek için duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "COP28 bir dönüm noktası olmalı." dedi.

Meloni, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuşma yaptı.

İklim krizinde ilerlemeye ihtiyaç olduğunu ve duyarlı hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Meloni, "Bu, sıcaklıkları 1,5 derece dahilinde tutma çabamız için önemli bir an. Hedef çok uzakta olmasına karşın iyimser olmak için nedenler var. COP28 bir dönüm noktası olmalı." ifadesini kullandı.

Meloni, "Bizden net bir yön belirlememiz ve 2030'a kadar dünyanın yenilenebilir enerji üretim kapasitesini üç katına çıkarmak ve yıllık enerji verimliliği iyileştirmelerinin küresel oranını iki katına çıkarmak gibi somut eylemler gerçekleştirmemiz isteniyor." diye konuştu.

Başbakan Meloni, İtalya olarak karbondan arındırma sürecinde üzerlerine düşeni yaptıklarını, çevresel sürdürülebilirlik için ideolojik değil ekolojik bir geçiş izlemeleri gerektiğini kaydetti.

Meloni, BAE, Mısır ve Japonya liderleriyle görüştü

Meloni, COP28 zirvesinin ikinci gününde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamalarda, Meloni'nin söz konusu muhataplarıyla ülkeleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'ye ilişkin gelişmeleri izlediği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Giorgia Meloni İtalya Çevre Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Az önce deprem mi oldu? Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title