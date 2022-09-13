İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
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İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'nın karşı saldırısındaki son olumlu gelişmeler, sahadaki durum ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği üzerinde duruldu." ifadesi kullanıldı.
Draghi'nin görüşmede, İtalyan hükümetinin, Ukrayna halkı ve makamlarına her alanda devam eden desteğini teyit ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel