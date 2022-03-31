Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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