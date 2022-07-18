İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de (2)
AA - Güncel
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İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.
AA / Güncel