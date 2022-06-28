İtalya Başbakanı Draghi: 'G7, Ukrayna'yı ihtiyacı olduğu sürece destekleyecek'

İtalya Başbakanı Mario Draghi, G7 ülkeleri olarak Ukrayna'yı ihtiyacı olduğu müddetçe destekleyeceklerini söyledi.

Draghi, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Elmau Sarayı'nda katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi.

G7 Liderler Zirvesi'nin "başarılı" geçtiğini belirten Draghi, Rusya'yı Ukrayna'yı işgalden ötürü kınadıklarını ve Kiev'e desteklerine bağlı olduklarını ifade etti.

Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin toplantılarına video konferansla bağlanarak hem çatışmaya yönelik hem de ülkenin yeniden inşa sürecine yönelik yardım talep ettiğini kaydetti.

İtalya Başbakanı, "G7, Ukrayna'yı ihtiyacı olduğu sürece destekleyecek." dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceğine işaret eden Draghi, "Rusya'yı müzakere masasına geri getirmek için yaptırımların önemli olduğunu teyit ettik." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının ne kadar süreceğine dair bir tahminde bulunmanın güç olduğunu belirten Draghi, bazı şeylerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istediği gibi gitmediğini, ayrıca G7 ve NATO'nun Kiev'e desteğinin bazı şeyleri değiştirdiğini aktardı.

Draghi, Ukrayna'da savaş nedeniyle yaşanan tahıl krizinin de bir an önce çözülmesi ve silolara yeni mahsullerin konulabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in G7'ye, Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye ve BM'nin de dahil olduğu görüşmelere dair bilgi verdiğini aktaran Draghi, gerekli olanın Ukrayna limanlarını mayından arındırmak olmadığını, tahıl koridorları yaratmak olduğunu söyledi.