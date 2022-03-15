İtalya Başbakanı Draghi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Ukrayna'daki savaş ve etkileri üzerine bir görüşme yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi'nin bazı diplomatik temaslar için Roma'da bulunan Sullivan'ı kabul ettiği belirtilerek, "Draghi ve Sullivan, Rusya'nın haksız saldırganlığını sert şekilde kınadı ve Moskova'ya kararlı ve birlik halinde bir yanıt verilmesi gereksinimini paylaştılar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Draghi ve Sullivan'ın, İtalya ve ABD arasındaki temasın ikili ilişkiler ve transatlantik bağlar da olmak üzere her düzeyde yoğunlaştırılmasının önemi konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Sullivan, sabah saatlerinde Draghi'nin diplomatik danışmanı Büyükelçi Luigi Mattiolo ile ayrıca görüşmüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, dün Roma'da Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı ile 7 saatlik bir görüşme yapmıştı.

Söz konusu görüşmeye ilişkin ABD tarafından yapılan açıklamada da Sullivan ve Yang'ın Ukrayna-Rusya savaşını kapsamlı şekilde ele aldığı belirtilmişti.