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İtalya Başbakan Yardımcısı Gazze'deki askeri harekatın sonlandırılmasını istedi

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrailli mevkidaşı Israel Katz'ı, Gazze'deki insani durumu kötüleştirme riski olduğu gerekçesiyle Refah'taki askeri harekatı sonlandırmaya çağırdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrailli mevkidaşı Israel Katz'ı, Gazze'deki insani durumu kötüleştirme riski olduğu gerekçesiyle Refah'taki askeri harekatı sonlandırmaya çağırdı.

Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazze'deki çatışmanın hassas bir aşamada olduğunu kaydeden Tajani, "Çatışmanın bu hassas aşamasında, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirme riski taşıyan Refah'taki askeri harekatı sonlandırmaya davet ettim. Taraflar arasındaki müzakerelerin devam etmesi için çalışmaya devam etmek önemli. Böylece rehinelerin serbest bırakılmasına olanak tanıyacak bir ateşkes sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Tajani, görüşmede Katz'a, İtalya'nın gıda ve tıbbi yardımlarından başlamak üzere, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşmasını sağlayan kara geçişlerinin açılmasına verdiği önemi de yineledi.

Ayrıca Tajani, İtalya'nın "Gazze için Gıda" girişimi başlattığını hatırlatarak, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı'nda Gazze'deki insani krizi azaltmaya yönelik çalışma niyetinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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