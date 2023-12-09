İtalya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan ve Ermenistan yönetiminin barış anlaşması yolundaki ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Tajani, anlaşmanın iki ülke arasındaki güveni güçlendireceğini ve Avrupa'ya daha da yakınlaşmalarını sağlayacağını belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan ve Ermenistan yönetiminin barış anlaşması yolundaki ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tajani, "Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem açma kararı aldı. İtalya, bu iki dost ülkenin yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tajani, "İtalya'nın içten bir memnuniyetle onayladığı bir anlaşma ile yıllardır anlaşmazlık içinde olan iki ülke, kendilerini yakın zamanda tam ve nihai olmasını istediğimiz ve barışa ulaştıracağını umduğumuz bir yola kararlılıkla giriyor. Onları Avrupa'ya daha da yakınlaştıracak ve biz Avrupalıların, işbirliği alanlarını genişletmesine imkan sağlayacak yeni bir aşama." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan anlaşmanın "savaş esirlerinin değişimine" imkan tanıdığını da kaydeden Tajani bunun iki ülke arasındaki güvenin güçlendirilmesi açısından belirleyici bir önlem olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin bir barış anlaşmasıyla ilişkilerini normalleştirmek için çalışmaya devam eden iki ülkenin yanında olmayı sürdüreceğini de belirten Tajani, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan güven artırıcı adımlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Bakü'nün iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Erivan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilen açıklamada ayrıca Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediğini ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedilmişti.

Azerbaycan'ın da iyi niyet göstergesi olarak Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu "COP" Bürosu üyeliği adaylığını desteklediği belirtilen açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, yakın gelecekte uygulanacak daha fazla güven artırıcı faaliyetlere ilişkin görüşmeleri sürdürecek ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır. Bu, iki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır." ifadelerine yer verilmişti.