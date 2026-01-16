İtalya, Arktik bölgesine iş insanları ve girişimcileri gönderecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa ve İtalya'nın Arktik bölgesine ilgisinin yeni olmadığını belirterek, iş insanları ve girişimcilerini Arktik'e çalışma ziyaretine göndereceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Üniversite ve Araştırma Bakanlığı ve ilgili devlet kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan "İtalyan Arktik Strateji Belgesi"nin sunumu Roma'da yapıldı.

Resmi ziyaret kapsamında Japonya'da olduğu için etkinliğe katılamayan Başbakan Giorgia Meloni, bir mesaj göndererek, Arktik bölgesinin hem küresel dengelerde hem de İtalya için merkezi ve stratejik bir yer olduğunu belirtti.

İtalya'nın, Arktik'in barış, işbirliği ve refah bölgesi olarak korunması için üzerine düşeni yapmaya devam etmek istediğini anlatan Meloni, "Arktik Konseyi'nde gözlemci ülkeyiz ve her zaman, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden başlayarak uluslararası hukuka saygıyı savunduk." ifadesini kullandı.

Meloni, mesajında, "İtalya, Arktik'in her zaman Avrupa Birliği (AB) ve NATO için öncelik olması gerektiğine ve Atlantik İttifakı'nın bölgede gerilimleri önleyebilecek ve diğer aktörlerin müdahalesine yanıt verebilecek koordineli bir varlık geliştirme fırsatını değerlendirmesi gerektiğine inanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de sunumda yaptığı konuşmada, Arktik'in kendilerine uzak bir yer olmadığını ve İtalya olarak burada başrolde olmak istediklerini söyledi.

Tajani, "Avrupa'nın ve İtalya'nın, Arktik'e olan dikkati bugün başlamadı, her zaman onun merkezi rolünü kabul ettik." dedi.

İtalya olarak Arktik'e iş insanlarını ve girişimcilerini göndermeye hazırlandıklarına dikkati çeken Tajani, şöyle devam etti:

"Kopenhag Büyükelçiliğimizle beraber, Arktik için bir iş heyeti ziyareti hazırlıyoruz. Stratejik bir vizyonumuz var, savunma, enerji ve uzay alanında ihracatın ön saflarında yer almak için bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemeyi düşünüyorum. İşletmelerimizi desteklemek ve onların yanında olmak istiyoruz çünkü Arktik bölgesi bizim için bir önceliktir."

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda ise bugün açıkladıkları strateji belgesiyle, sistemik ve uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde, İtalya olarak Arktik ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmeyi, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkıda bulunmayı, araştırma programlarını güçlendirmeyi ve işletmeleri için yeni ekonomik fırsatlar yaratmayı istediklerini belirtti.

Crosetto, Grönland'a 15 kadar asker göndermenin bir fıkra başlangıcına benzetti

Savunma Bakanı Guido Crosetto da iklim değişikliğinin etkisiyle Kuzey Kutbu civarında yeni ticaret yollarının Süveyş Kanalı üzerinden devam eden ticareti etkileyeceğini, bunun İtalya'ya da yansıması olacağını belirterek "İtalya'nın mutlaka varlığını sürdürmesi, bu gelecekteki rotaları yönetmesi, giderek stratejik hale gelecek bir dünya bölgesinde ekonomik, ticari, araştırma ve hatta askeri varlığını sürdürmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Crosetto, Rusya'nın Arktik bölgesi ile en uzun sınıra sahip ülke olduğuna dikkati çekerek, "Muhtemelen Ukrayna'daki savaşın sona ereceği gün, Rus askeri kaynaklarının büyük bir kısmı bu bölgeye taşınacak." dedi.

İtalya Savunma Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a dair açıklamaları sonrası bazı Avrupa ülkelerinin buraya birkaç asker göndermesine de değinerek, şunları söyledi:

"Savunma Bakanlığı uzun süredir deniz, hava ve kara kuvvetleriyle Arktik'le ilgileniyor. Kara Kuvvetleri açısından bakıldığında, tatbikatlar şimdi başlamadı. Bu kesinlikle Grönland'a gönderilecek 15 asker meselesi değil. Kendime soruyorum: Ne yapmaya? Geziye mi? 15 İtalyan, 15 Fransız, 15 Alman. Bu bana bir fıkranın başlangıcı gibi geliyor. Ben zaten çok fazla bölünmüş olan bir dünyayı, uluslara daha da bölmekten yana değilim, genişletmekten yanayım. Batı dünyasını bir arada tutmanın, her zaman NATO ve BM perspektifiyle düşünmenin bizim çıkarımıza olduğunu düşünüyorum. Savunma olarak bu konuda kendimizi adamaya hazırız. Sahipsiz bir alan olan o bölgede, bir şekilde kurallar koyacak birilerinin olması gerekir."

Üniversite ve Araştırma Bakanı Anna Maria Bernini de mart ayında tüm Arktik camiasının Arktik Forumu için İtalya'da bir araya geleceğini duyurdu.