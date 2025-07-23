İtalya, Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölgelerini İlan Etti

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, ülkenin çevresindeki denizlerde Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) ilanına yönelik düzenlemeyi onayladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin önerisi üzerine, Akdeniz'deki İtalyan Münhasır Ekonomik Bölgelerin ilanına ilişkin düzenlemeyi onayladığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Deniz politikalarıyla ilgili bakanlıklar arası komite bünyesinde yapılan değerlendirmelere dayanarak; Adriyatik Denizi, İyon Denizi ve Tiren Denizi'nde İtalyan MEB'i belirlendi. Gelecekteki MEB sınırlandırma müzakereleri için özellikle balıkçılık dünyasının endişeleri de göz önünde bulundurularak ulusal çıkarların haritalanmasına yönelik bir teknik komite kuruldu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tajani de İtalya'nın, Akdeniz'e kıyısı olan büyük ülkeler arasında kendi MEB'ini ilan eden son ülke olduğunu kaydetti.

Tajani, "Bu kararla, özellikle deniz yetki alanlarında ekonomik faaliyetlerin kullanımı bakımından balıkçılık sektörü başta olmak üzere ulusal çıkarlarımızı korumayı hedefliyoruz. Hükümetin niyeti, komşu ülkelere saygılı şekilde, tek taraflı değil uzlaşmaya dayalı bir şekilde hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

Tajani, Akdeniz'in giderek daha fazla barış, işbirliği ve ticaret denizi olmasını istediklerini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, İtalyan MEB'i kapsamına girecek yerlerin; ülkenin orta ve güney kesimlerinde kalan Lazio, Marche, Puglia, Campania, Calabria bölgeleri ile Sicilya ve Sardinya adaları olduğu kaydedildi.