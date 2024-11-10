İtalya, 56 Kayıp Kültürel Eseri Çin'e İade Etti
Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, İtalya'nın yasadışı ithalat ve ihracatı önlemeyi hedefleyen ikili anlaşma kapsamında 56 kayıp kültürel eseri Çin'e iade ettiğini açıkladı.
BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- İtalya, 56 kayıp kültürel eseri Çin'e iade etti.
Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada iadenin, Çin ile İtalya arasındaki kültürel eserlerin yasadışı ithalat ve ihracatını önlemeyi amaçlayan ikili anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen başarılı bir işbirliğini simgelediği belirtildi.