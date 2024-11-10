İtalya, 56 Kayıp Kültürel Eseri Çin'e İade Etti

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- İtalya, 56 kayıp kültürel eseri Çin'e iade etti.

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada iadenin, Çin ile İtalya arasındaki kültürel eserlerin yasadışı ithalat ve ihracatını önlemeyi amaçlayan ikili anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen başarılı bir işbirliğini simgelediği belirtildi.