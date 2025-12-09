Haberler

Tedavi için 17 Filistinli çocuk İtalya'ya getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya, tedavi edilmek üzere 17 Filistinli çocuk ve ailelerini ülkesine getirdi. İtalyan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarıyla toplamda 232 Gazzeli hasta çocuk İtalya'da tedavi edilmeye başladı.

İtalya'nın tedavilerini üstlendiği 17 Filistinli hasta çocuk, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 3 nakliye uçağıyla dün gece saatlerinde İtalya'ya getirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Filistinli çocuk ve yakınlarından oluşan toplam 80 kişi, dün gece saatlerinde İtalya'nın başkenti Roma ile Torino kentine transfer edildi.

Roma Ciampino Havalimanı'na 7, yine Roma'daki Practica di Mare Hava Üssü'ne 3, Torino kentine 7 çocuk ve yakınları getirildi.

Ciampino Havalimanı'na C-130 nakliye uçağıyla getirilen 7 çocuk ve ailelerini İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karşıladı.

Bu arada, dün gerçekleştirilen son tahliye uçuşlarıyla İtalya'ya tedavi için aileleriyle getirilen Gazzeli hasta ve yaralı çocuk sayısı 232'ye yükseldi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da bakanlığın X platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın sorumluluk bilinciyle hareket ederek, tek seferlik olmayan dayanışmasını Gazzelilere gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Avrupa'da alarm! Belçika'nın ardından bir ülkede daha görüldü

Avrupa'da alarm! Şimdi de o ülkede görüldü
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Süper Lig devinin başkanı rest çekti: Yabancı hakem istiyoruz
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgazda sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

Romanya ile oynanacak maç İstanbul'da! İşte o stadyum
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
title