Tedavi için 17 Filistinli çocuk İtalya'ya getirildi

İtalya'nın tedavilerini üstlendiği 17 Filistinli hasta çocuk, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 3 nakliye uçağıyla dün gece saatlerinde İtalya'ya getirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Filistinli çocuk ve yakınlarından oluşan toplam 80 kişi, dün gece saatlerinde İtalya'nın başkenti Roma ile Torino kentine transfer edildi.

Roma Ciampino Havalimanı'na 7, yine Roma'daki Practica di Mare Hava Üssü'ne 3, Torino kentine 7 çocuk ve yakınları getirildi.

Ciampino Havalimanı'na C-130 nakliye uçağıyla getirilen 7 çocuk ve ailelerini İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karşıladı.

Bu arada, dün gerçekleştirilen son tahliye uçuşlarıyla İtalya'ya tedavi için aileleriyle getirilen Gazzeli hasta ve yaralı çocuk sayısı 232'ye yükseldi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da bakanlığın X platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın sorumluluk bilinciyle hareket ederek, tek seferlik olmayan dayanışmasını Gazzelilere gösterdiğini kaydetti.