İtalya, 15 Filistinli hasta çocuğu tedavi için kabul etti

İtalya'nın tedavilerini üstlendiği 15 Filistinli hasta çocuk, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 3 nakliye uçağıyla dün gece saatlerinde İtalya'ya getirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Filistinli çocuk ve yakınlarından oluşan toplam 81 kişi, gece saatlerinde İtalya'nın başkenti Roma ile Lecce, Pisa ve Verona kentlerine getirildi.

Roma'ya getirilen 7 çocuğu ve yakınlarını, Ciampino Havalimanı'nda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karşıladı.

Tajani, burada İtalyan basınına yaptığı açıklamada, İtalya olarak acı çekenlere destek için en ön safta yer aldıklarını belirtti.

Gazze'ye doğru yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu'na da değinen Tajani, "Umarım bir şey olmaz. İsrail Dışişleri Bakanı ile de görüştüm. Herhangi bir müdahale durumunda İtalyanlara veya başkalarına karşı şiddet kullanılmaması gerektiğini söyledim. Filoda İtalyan parlamenterlerin de bulunduğunu söyledim." dedi.

Filonun taşıdığı gıda malzemelerini Filistinli sivil halka ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Tajani, "Halen fikirlerini değiştirip gıda malzemelerini Akdeniz'in başka yerlerine bırakmaları için zamanları var. Durdurulmaları veya gözaltına alınmaları halinde hepsine yardım edilecek ve en kısa sürede İtalya'ya dönmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, dün gerçekleştirilen son tahliye uçuşlarıyla İtalya'ya tedavi için aileleriyle birlikte getirilen Gazzeli hasta ve yaralı çocuk sayısı 196'ya çıkarken refakatçilerle birlikte bu sayı toplamda 650'ye ulaştı.