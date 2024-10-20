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İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı 151 Bin Ziyaretçi Ağırladı

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı 151 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın 151 bin 281 ziyaretçi ağırladığını ve hükümlülerin rehabilitasyonuna yönelik sponsorluk çalışmalarını vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 14 Ekim Pazartesi günü Ankara'da açılışına katıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın büyük beğeni topladığını belirterek, "Fuarımız, şu ana kadar tam 151 bin 281 kişiyi ağırladı" dedi.

Bakan Tunç, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak hükümlülerin ıslahına ve topluma kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. İşyurdu müdürlüklerimizde birçok alanda mesleki eğitim verdiğimiz hükümlüleri, atölye ve tesislerimizdeki üretim süreçlerine dahil ederek meslek sahibi yapıyoruz. Böylece hükümlülerin insan onurunu ön planda tutan modern infaz sistemi kapsamında rehabilite olmalarını sağlıyoruz. Hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünleri ise düzenlediğimiz fuarlarda vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 14 Ekim Pazartesi günü 5'incisini başkentimizde açtığımız İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarına, Ankaralı hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Fuarımız, şu ana kadar tam 151 bin 281 kişiyi ağırladı. Bugün son gün. Fuarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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