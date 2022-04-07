İŞYERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN VE 4 OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da girdiği iş yerlerinden hırsızlık yapan ayrıca 4 otomobil çalan hırsız güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Serhan C.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen işyeri ve oto hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Görüntülerde işyerlerine giren hırsızların içerde arama yaparak çalacak bir şey aradıkları, bir başka görüntüde ise otomobil çaldıkları anlar tespit edildi.

Görüntü dökümü:

Şüphelinin adliyeye sevk görüntüleri