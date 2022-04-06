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İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
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İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

BİLECİK'te Osmanlı AVM isimli işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİLECİK'te Osmanlı AVM isimli işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde yer alan Osmanlı Avm isimli işyerinde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

İstiklal Mahallesi, İtfaiye, Osmanlı, Yangın, Güncel, Haberler

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