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İşyeri kurşunlayan zanlı gözaltına alındı

İşyeri kurşunlayan zanlı gözaltına alındı

Güncel Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir işyerini kurşunlayan zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, Osmancık ilçesinde meydana gelen işyeri kurşunlanması olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklama da ayrıca olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet av tüfeği ile 1 adet fişek ele geçirildiği ifade edildi. - ÇORUM

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir işyerini kurşunlayan zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, Osmancık ilçesinde meydana gelen işyeri kurşunlanması olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklama da ayrıca olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet av tüfeği ile 1 adet fişek ele geçirildiği ifade edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Osmancık Çorum Güncel Haberler

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