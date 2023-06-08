İşyeri kazısı sırasında çökme: Bir araç enkazın altında kaldı

BAŞAKŞEHİR'de bulunan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içerisindeki bir işyerinde iddiaya göre bodrum katının altına bir kat daha yapılmak istendi ve kazı çalışması başlatıldı. İddiaya göre, kaçak bodrum katı yapılmak istenirken 3 metre yerine 6 metre boyunca kazı çalışması yapıldı. Bu sırada inşaatta çökme yaşandı. Bu sırada oto tamirhanesinin içindeki bir araç da enkazın altında kaldı. Kazı çalışması yapılan oto tamirhanesinin yanındaki işyerleri de çökme sırasında zarar gördü. Görgü tanığı Atilla Özyurt, "Temeli fazla kazmışlar. Ondan sonra çökme meydana geldi yandaki dükkan yıkıldı gördüğünüz gibi. Olayda yaralı yok bir otomobilin olduğu söylediler. Olay bundan ibaret." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel