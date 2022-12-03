İsviçreli Teknoloji Devi Abb, Shanghai'da Mega Fabrika Açtı

Robotların başka robotlar tarafından yapıldığı bir fabrika...İsviçreli teknoloji devi ABB, Cuma günü Shanghai'daki en büyük ve tam otomatik robot fabrikasını resmen açtı.

Robotların başka robotlar tarafından yapıldığı bir fabrika...

İsviçreli teknoloji devi ABB, Cuma günü Shanghai'daki en büyük ve tam otomatik robot fabrikasını resmen açtı.

Merakla beklenen mega fabrika, ABB'nin en büyük robot Ar-Ge, üretim ve uygulama üssü.

Fabrika, 150 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla Pudong Yeni Bölgesi'nde 67.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

SES (Çince): RUİ LİANG, ABB Robotik Bölümü Çin Başkanı

"Mega fabrikamız dijitalleşme ile akıllı ve düşük karbonlu çalışma özelliklerine sahip. Sanal bir planlama ve üretim yönetimi sistemini benimseyerek, veri toplama ve analiz yoluyla performansı ve verimliliği artırabiliyoruz. Fabrika, dijital ara bağlantıyı gerçekleştirmek için geleneksel sabit montaj hatlarını esnek modüler üretim birimleriyle yeniledi. ABB Robotik Mega Fabrikası'nın açılışı, ABB'nin Çin'deki gelişiminde önemli bir kilometre taşı oldu. Mega fabrika, robotik ürün portföyümüzü daha fazla üretim kapasitesi ve daha gelişmiş ve esnek üretim teknikleri ile daha da optimize etmemizi sağlayacak ve Çin pazarına ve tüm Asya-Pasifik bölgesine daha iyi hizmet edeceğiz."

Fabrikanın küresel Ar-Ge merkezinin yapay zeka, dijitalleşme, yazılım ve diğer alanlarda inovasyonu hızlandırması bekleniyor. Geleceğin robotları daha akıllı, daha çevik, daha güvenli ve daha kullanıcı dostu olacak.

ABB'nin, dünya çapındaki üç robotik fabrikasından biri olan ve mevcut tesisin yerini alan Shanghai'daki yeni tesisi Asya'daki müşterileri destekleyecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)