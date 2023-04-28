İsviçreli Teknoloji Devi Abb: Çin Pazarıyla Birlikte Büyümeye Devam Edeceğiz

İsviçreli teknoloji devi ABB'nin Akıllı Enerji Bölümü Başkanı Giampiero Frisio, ABB'nin Çin ekonomisiyle birlikte sürekli büyüyerek Çin'e yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

Frisio Salı günü Çin'in doğusundaki Xiamen'de şirketin Tmax XT5 otomatikleştirilmiş üretim hattının lansman töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni üretim hattı, akıllı üretim kapasitesi, yalın üretim, otomasyon, dijitalleştirme ve güvenlik bakımından güncellendi.

SES 1 (İngilizce): GİAMPİERO FRİSİO, ABB'nin Akıllı Enerji Bölümü Başkanı:

"Artık Çin bizim evimiz. Birçok teknolojiye sahip olduğumuz, çok sayıda Ar-Ge çalışması yaptığımız ve çok sayıda üretim tesisimizin olduğu evimiz. Çin'de 27 şirketimiz ve 15.000'den fazla çalışanımız var. Çin dünya çapında (sahip olduğumuz) en büyük ikinci pazar. Burası müşterilerimiz için malzeme, ürün ve çözümlerin yüzde 90'ını ürettiğimiz pazar."

Frisio, ABB'nin genel gelişimi için Çin pazarının çok önemli olduğunu ve ABB'nin son yıllarda Çin'in gelişmesiyle hızla büyüdüğünü söyledi.

SES 2 (İngilizce): GİAMPİERO FRİSİO, ABB'nin Akıllı Enerji Bölümü Başkanı:

"Son yıllarda toplamda 2,9 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Buranın (Çin), gelişmeye devam edeceğine inandığımız için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çin'deki pazar gelişimine çok güveniyorum. Çin hükümeti pek çok şey yapıyor, özellikle yeni beş yıllık planla bu yılın ikinci yarısında yeni bir büyüme yoluna gireceğinden eminim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.(XHTV)