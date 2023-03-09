İsviçreli Teknoloji Devi Abb: Çin Bizim İçin Son Derece Önemli

ABB'nin Robotik ve Sayısal Otomasyon Başkanı Sami Atiya, Çin'in dünyanın en gelişmiş otomasyon ekonomilerinden biri olarak şirket için son derece önemli olduğunu belirtti.

ABB'nin Robotik ve Sayısal Otomasyon Başkanı Sami Atiya, Çin'in dünyanın en gelişmiş otomasyon ekonomilerinden biri olarak şirket için son derece önemli olduğunu belirtti.

Atiya bu açıklamayı, İsviçre teknoloji devinin Shanghai'daki 150 milyon ABD doları değerindeki yatırımla yapılan ve 67 bin metrekare alanı kaplayan mega fabrikasını ziyaret ettikten sonra yaptı.

SES 1 (İngilizce): SAMİ ATİYA, ABB'nin Robotik ve Sayısal Otomasyon Başkanı:

"Üç yıl sonra tekrar Çin'e döndüğüm için çok mutluyum. Ekiple gurur duyuyorum ve Çin'de yaşanacak büyümeyi görmek için sabırsızlanıyorum.

Çin, dünyanın en gelişmiş otomasyon ekonomilerinden biri olarak bizim için son derece önemli. Çin, 2021 yılında küresel robot kurulumlarının yarısından fazlasını gerçekleştirdi. Çin'in endüstriyel robot teknolojisine yaptığı büyük yatırım, ülkeyi ilk kez robot yoğunluğu sıralamasında ilk beşe soktu. Çin, dünyanın en hızlı büyüyen robot pazarı ve beklentiler robot yoğunluğunun 2025'te iki katına çıkacağı yönünde. Shanghai'daki mega fabrika, dünya genelindeki üç ABB robotik üretim üssünden biri olup, Çin için Çin'de robot üretiminde ve ABB'nin Çin'deki robotik ve otomasyon liderliğini daha da güçlendirmede önemli rol oynuyor."

Atiya ayrıca, fabrikanın ABB'nin Çin'deki tüm sanayi zincirini güçlendirdiğini ve Çin ekonomisinin sürdürülebilir ve yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

SES 2 (İngilizce): SAMİ ATİYA, ABB'nin Robotik ve Sayısal Otomasyon Başkanı:

"Fabrika, Çin'de ilk kez 2005 yılında kurulan tedarik zincirimizi güçlendiriyor. Bu, Çin ekonomisinde sürdürülebilir, yüksek kaliteli kalkınmaya katkıda bulunma yeteneğimizi önemli ölçüde artırıyor. Çin'deki uzun vadeli yatırımımızın büyük güvencesi olan otomasyon için Çinli işletmelerin eşi görülmemiş taleplerini görmek bizi heyecanlandırıyor. ABB için en büyük robotik pazarlarından biri olan Çin'de robotik ve otomasyon konusunda pek çok yeni fırsat görmeye devam ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)