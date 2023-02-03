İsviçreli savcılar, Credit Suisse'e kara para verilerinin sızdırılmasıyla ilgili dava açtı

İsviçre Federal Başsavcılığı, 2022'de Credit Suisse'e veri sızıntısıyla ilgili ceza davası başlattı.

İsviçre bankası Credit Suisse'te hesabı olan, suç örgütleriyle ilişkili ve insan haklarını ihlal eden kişilerin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli kişinin bilgileri Şubat 2022'de basına sızdırılmış ve dünyanın dört bir yanından 48 medya şirketi tarafından yayınlanmıştı.

Söz konusu sızıntı, yaptırımlara tabi iş insanları da dahil olmak üzere toplamda 100 milyar dolardan fazla tutara sahip 18 binin üzerinde hesabı kapsıyordu.

1940'lardan 2010'lara kadar tutulan hesaplara ilişkin sızıntıdan sorumlu kişi veya kuruluşun kimliği bilinmiyordu.

İsviçre medyasına göre, federal savcılar resmi bir şikayet alınmasının ardından bankacılık sırlarını ihlal etmek ve Credit Suisse'e zarar vermekten ceza davası başlattı.

İsviçre'de "ekonomik istihbarat" suçu "siyasi suç" olarak kabul edilirken, ülkede siyasi suçların kovuşturulması da yetki gerektiriyor.