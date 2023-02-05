İsviçreli diplomat, kaybolan kedisine çiple kavuştu

İSVİÇRELİ diplomat Martine Berset, Ankara'da görev yaptığı sırada sahiplenip, çip taktırdığı kedisi 'Erin' kaybolunca ülkesine döndü. Berset, 7 ay sonra takılan çip sayesinde kedisi 'Erin'e kavuştu. İsviçre'den gelip, kedisini alarak geri dönen Berset, "Mikroçip olmasaydı; 'Erin'in bulunması mümkün değildi. Bu mükemmel bir şey" dedi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki diplomat Martine Berset, 2019 yılında başladığı Ankara'daki görev süresince sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Bazı sahipsiz hayvanları sokakta besleyen Berset, doğum yapan kedileri ise yavruları ile birlikte eve alıp, sahip çıktı. Berset, 2022 yılının başında kedilerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik gereği çip taktırıp, kimliklendirerek kayıt altına aldırdı. Ancak kedilerden 3'ü mart ayında kayboldu. Görev süresi eylül ayında dolan Berset, diğer 5 kedisini de alıp, ülkesine döndü. Ekim ayında Elmadağ ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan ve veterinere götürülen kedinin, boynundaki çipten Berset'in 7 ay önce kaybolan 3 kedisinden biri olan 'Erin' olduğu anlaşıldı. Kedi, ilk tedavisinden sonra çipi takan veteriner hekim Aydın Aksu'ya teslim edildi. Aksu, telefonla arayıp, durumu Berset'e bildirdi. Uçakla Ankara'ya gelen emekli diplomat Berset, çip sayesinde kavuştuğu kedisini alıp, ülkesine döndü.

Veteriner hekim Aydın Aksu da Berset'in tam bir hayvansever olduğunu belirterek, "Erin bulunduğunda çip fark edildi. Çip okutulunca, burada takıldığı için bana ulaştılar. İsviçre'ye ulaştım, 'Erin'in bulunduğunu söyledim. Martine hanım çok mutlu oldu, çok ağladı. 1 ay sonra işlerini ayarladıktan sonra gelip, 'Erin'i alıp, ülkesine geri döndü. Mikroçip olayı çok işe yaradı. Çip takılmamış olsaydı; bulamazdık, 'Erin' olduğunu bilemezdik. 'Eri'n yuvasına, kardeşlerine kavuştu. Çip deri altına çok kolay şekilde takılıyor. Bu şekilde onları kimliklendirmiş oluyoruz. Dışarıya kaçtığında, bulunamadığında bu çip sayesinde bulabiliyoruz. Tavsiyem; herkes çip taktırsın" diye konuştu.