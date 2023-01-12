İsviçre Yetkilileri: Çin'den Gelen Yolcular İçin Zorunlu Kovid Testi Gereksiz

CENEVRE, 12 Ocak (Xinhua) -- İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi'ne (FOPH) göre, mevcut Kovid-19 epidemiyolojik durumu "şu anda Çin'den gelen yolcular için zorunlu test yapılmasını gerektirmiyor".

CENEVRE, 12 Ocak (Xinhua) -- İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi'ne (FOPH) göre, mevcut Kovid-19 epidemiyolojik durumu "şu anda Çin'den gelen yolcular için zorunlu test yapılmasını gerektirmiyor".

Ofis'ten yapılan açıklamada, şu anda Çin'de var olan Omicron varyantlarının İsviçre için yalnızca küçük bir risk oluşturduğu bildirildi.

Federal Ofis yaptığı açıklamada, İsviçre Federal Konseyi'nin Çin'den AB'ye uçan yolcuların uçağa binmeden önce negatif bir Kovid-19 testi vermesini gerektiren en son Avrupa Birliği (AB) tavsiyelerini görüştüğü, ancak "Çin'den gelen yolcuların zorunlu Kovid-19 testinden geçmesinin şu anda gerekmediğine" karar verdiği belirtildi.

"İsviçre'deki insanlar şu anda şiddetli bir Kovid-19'a yakalanmaya karşı güçlü bir korunmaya sahip: birçoğu zaten aşılandı veya zaten enfekte olup iyileşti" denilen açıklamada, Çin'deki mevcut enfeksiyon eğilimlerinin "İsviçre nüfusu veya İsviçre sağlık sistemi için artan bir risk oluşturmasının beklenmediği" ifade edildi.

Federal Ofis ayrıca, şu anda Çin'de var olan Omicron varyantlarının "İsviçre'de zaten geniş ölçüde yayıldığını veya halihazırda düşüşte olduğunu" kaydetti.

İsviçre'de virüsün sirkülasyonu şu anda çok yüksek olduğu için, "Çin'den doğrudan hava yoluyla ülkeye gelen nispeten az sayıda insanı zorunlu olarak test etmenin virüsün mevcut yayılımı üzerinde minimum etkisi olacağına" dikkat çekilen açıklamada, "Çin'de yeni virüs varyantlarının gelişme riski endişesinin de diğer yerlere göre daha yüksek olmadığı" belirtildi.

Yerel basına göre, İsviçre nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si aşılama veya enfeksiyon yoluyla virüse karşı antikor geliştirdi. Ülkede hem yeni enfeksiyonların hem de test yapılan kişilerin sayısı istikrarlı bir şekilde düşüyor.