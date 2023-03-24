İsviçre yapımı tankların Ukrayna'da görüldüğü iddiası araştırılıyor

İsviçre'de savaş malzemesi ihracatından sorumlu Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), İsviçre şirketi Mowag tarafından üretildiği iddia edilen zırhlı tankların Ukrayna'daki savaş cephesinde görüntülenmesiyle ilgili iddialar üzerine "ihracat yasağı ihlalini" araştırıyor.

İsviçre'de savaş malzemesi ihracatından sorumlu Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), İsviçre şirketi Mowag tarafından üretildiği iddia edilen zırhlı tankların Ukrayna'daki savaş cephesinde görüntülenmesiyle ilgili iddialar üzerine "ihracat yasağı ihlalini" araştırıyor.

İsviçre basınında yer alan habere göre, SECO, İsviçre'deki Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesinde yer alan "İsviçre'den gelen zırhlı araçlar Ukrayna'daki savaşta kullanılıyor" iddialarına yanıt verdi.

Devlet Ekonomi Sekreterliği, zırhlı tanklara ilişkin fotoğrafların "aracın türü ve konumu hakkında güvenilir bir sonuca varmayı zorlaştırdığını" savundu.

Aracın menşesinin nihai tespitinin ancak şase numarasının yardımıyla mümkün olduğunu belirten SECO, İsviçre Haber Ajansı Keystone-SDA'dan gelen bir talebi "bu numaranın mevcut olmadığı" şeklinde yanıtladı.

SECO, yapılan araştırmaların, Haziran 1990'da toplam 36 Eagle I model zırhlı aracın İsviçre'nin kuzeydoğusundaki Kreuzlingen merkezli üretici Mowag tarafından Danimarka ordusuna ihraç edildiğini gösterdiğini belirtti.

Bu ihracatın Savaş Malzemesi Yasasına uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade eden SECO, Danimarka'nın bu araçları, İsviçre'nin izni olmadan üçüncü ülkelere satmamayı taahhüt ettiğini kabul ettiğini vurguladı.

Danimarka'nın Aralık 2012'de İsviçre'den aldığı araçlardan 27'sini bir Alman özel şirketine yeniden ihraç etmek için izin istediğini anımsatan SECO, İsviçre'nin bu izni Nisan 2013'te verdiğini ve Alman şirketin de araçları yeniden ihraç etmemeyi kabul ettiğini ifade etti.

SECO ve İsviçre Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine, Danimarka makamları, İsviçre'nin izni olmadan herhangi bir Eagle keşif aracını teslim etmediğini doğruladı.

İsviçre'nin şu anda Almanya makamlarıyla temas halinde olduğunu kaydeden SECO, sürecin ne zaman tamamlanacağının belirsiz olduğuna değindi.

Mowag üretimi zırhlı araçlar olduğundan şüphelenilen bir fotoğrafın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Bahmut kentindeki cephe hattı yakınlarında çekildiği belirtiliyor.

Zırhlı aracın bagaj kapağı ve aynalarından tanınabilen diğer fotoğrafın ise Fransız haber ajansı AFP tarafından Avdiyivka'da 18 Mart'ta çekildiği ve birkaç gün sonra servis edildiği kaydedildi.

İsviçre baskı altında

Ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerinde baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra, yeniden ihracatını da yasakladığını işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu da hatırlatmıştı. Ülkesinin geleneksel "çok temkinli ve ılımlı" tutumunu savunan Berset, Almanya'nın hizmet dışı bırakılan Leopard tanklarının geri satın alınmasıyla ilgili talebi hakkında şüphelerini dile getirmişti.

İsviçre parlamentosunun, bir süredir İsviçre silahlarının devredilmesine izin verebilecek bir düzenleme ve bu çerçevedeki olası değişiklikleri tartıştığını kaydeden Berset, "Değişikliklerin zamanı değil ve istisna yapamayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.