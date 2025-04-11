İsviçre ve Türkiye'nin Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılı Kutlandı

(ANKARA) – İsviçre ile Türkiye arasında 1925'te imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılı, Ankara'da düzenlenen bir fotoğraf sergisi ve klasik müzik konseriyle kutlandı. Etkinliğe, İsviçre Dışişleri Bakanı ve Federal Konsey Üyesi Ignazio Cassis ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Cassis'in ziyareti vesilesiyle "Ankara'daki İsviçre İzleri" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki serginin küratörü Burçak Yakıcı, İsviçreli yazar ve fotoğrafçı Annemarie Schwarzenbach'ın 1933 yılında Ankara'da çektiği kareleri günümüz izleyicileriyle buluşturdu.

Etkinliğin açılış konuşmaları İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer ve serginin küratörü Yakıcı gerçekleştitdi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer konuşmasında, "İsviçre ve Türkiye, 100 yılı aşkın süredir diplomasi, ekonomi, kültür ve bilim alanlarında güçlü bir işbirliği içinde. Bu etkinlik, ortak tarihimizin izlerini görünür kılarak geleceğe dönük yeni bağlar kurmamıza vesile oluyor," dedi. Scheurer, 100 yılı aşkın süredir Türkiye ve İsviçre'nin, diplomatik, ekonomik, kültürel ve bilimsel paylaşımlarla güçlü ikili ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi.

Cassis ise sergi açılışında, "Bu akşam sadece İsviçre ve Türkiye arasındaki zamansız bağları değil, aynı zamanda Ankara'nın dönüşümünü gözler önüne seren Annemarie Schwarzenbach'ın olağanüstü fotoğrafik bakışını da onurlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Burçak Yakıcı, serginin iki bölümden oluştuğunu; ilk bölümün Türkiye ile İsviçre arasındaki entelektüel alışverişe, ikinci bölümün ise 1930'lu yılların Ankara'sındaki dönüşüme odaklandığını belirtti.

Etkinlik, iki ülke arasındaki yüzyıllık dostluk ve kültürel etkileşime odaklanırken açılışın ardından İsviçreli piyanistler Joanna Goodale ve Layla Ramezan dinlyecilere bir klasik müzik dinletisi sundu.

"Ankara'daki İsviçre İzleri"sergisi, 24 Nisan'a kadar Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.