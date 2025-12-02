İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Kazakistanlı mevkidaşı Köşerbayev ile görüştü

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile bir araya gelerek, ikili işbirliklerini görüştüklerini bildirdi.

Cassis, görüşmeye ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Köşerbayev'i başkent Bern'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cassis, "İkili işbirliğimizi, çok taraflı düzeydeki sağlam işbirliğimizi ve İsviçre'nin 2026'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığı'nı daha da güçlendirmenin yollarını görüştük." ifadesini kullandı.