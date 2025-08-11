İsviçre ve İngiltere Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ikili ilişkiler, Gazze'deki durum ve diğer konuları görüştü.

Cassis, X'ten yaptığı paylaşımda, İsviçre'de Locarno Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Diplomasi Günü etkinlikleri kapsamında Lammy ile çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Gündemde ikili ilişkiler, Gazze ile Ukrayna'daki durum ve Avrupa ile dünya genelindeki ekonomik durum yer aldı." ifadelerini kullanan Cassis, toplantıda küresel barış, büyüme ve istikrarı teşvik etme iradesinin paylaşıldığını kaydetti.