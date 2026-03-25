İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Çin Eğitim Bakanı ile Görüştü

BERN, 25 Mart (Xinhua) -- İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, İsviçre'nin başkenti Bern'de konuk Çin Eğitim Bakanı Huai Jinpeng ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı olan Guy Parmelin pazartesi günkü görüşmede, geçen yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü ortaklaşa kutladığını ve çeşitli alanlarda sık sık etkileşimde bulunduğunu söyledi.

Parmelin, açıklık, özerklik ve inovasyon ruhu temelinde, Çin ile eğitim politikasına yönelik etkileşimler ve tatbiki işbirliğini artırmaya istekli olduklarını belirtti.

Huai ise ziyaretinin, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın hayata geçirilmesini amaçladığını ifade etti. Huai, Çin-İsviçre yenilikçi stratejik ortaklığının 10. yıldönümünü, yetenek yetiştirme, bilimsel araştırma ve inovasyon ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi gibi alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmek üzere fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Temel eğitim, öğretmen eğitimi ve yapay zeka destekli öğrenme alanlarında işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeyi temenni ettiklerini kaydeden Huai, iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve yenilikçi işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak üzere akademisyen ve öğrenci etkileşimlerini artırmak istediklerini de sözlerine ekledi.

İki ülkenin eğitim yetkilileri, aynı gün politika diyaloğu toplantısının altıncısını da gerçekleştirdi.

