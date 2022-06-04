İsviçre, üretimine katkı sağladığı silahların Ukrayna'ya gönderilebileceğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsviçre, üretimine katkı sağladığı silahların Ukrayna'ya gönderilebileceğini açıkladı

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
İsviçre, üretimine katkı sağladığı silahların Ukrayna'ya gönderilebileceğini açıkladı

İsviçre hükümeti, başka ülkelerin ürettiği ancak İsviçre'ye ait parçaların da bulunduğu silah ve askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesinin ülkenin tarafsızlığına zarar vermeyeceğini açıkladı.

İsviçre hükümeti, başka ülkelerin ürettiği ancak İsviçre'ye ait parçaların da bulunduğu silah ve askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesinin ülkenin tarafsızlığına zarar vermeyeceğini açıkladı.

İsviçre hükümeti, daha önce Danimarka'ya sattığı İsviçre yapımı askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermeme kararına gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Harp malzemelerinin montaj parçası veya yedek parça halinde Avrupa'daki silah firmalarına gönderilmesi, daha sonra Ukrayna'ya yollanacak olması halinde bile mümkündür." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda İsviçre'nin yapımına katkıda bulunduğu silah ve askeri araçların, "nihai üründeki İsviçre menşeli parçaların yüzde 50'nin üzerinde olmaması şartıyla" üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verildiği bildirildi.

Satılan yüzde 100 İsviçre yapımı mühimmatın üçüncü ülkelere gönderilmesinin ise İsviçre'nin tarafsızlığına zarar vereceği belirtildi.

İsviçre Ekonomi Bakanlığı, 1 Haziran'da, Danimarka yönetiminin daha önce Danimarka'ya satılan Piranha III model 20 piyade saldırı aracının Ukrayna'ya gönderilmesi yönündeki talebini reddetmişti.

Uluslararası olaylar ve çatışmalar karşısında tarafsız tutum sergileyen İsviçre, yabancı ülkelere ihraç ettiği askeri mühimmatın üçüncü ülkelere gönderilmesi için izin isteme şartı koyuyor.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Danimarka Ukrayna İsviçre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title