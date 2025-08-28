İsviçre, Ukrayna için Adil Barış Sürecine Destek Vermeye Hazır

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış sağlamak amacıyla iyi niyet misyonunu kullanmaya istekli olduklarını açıkladı. Görüşmede barış süreci ve yeniden inşası ele alındı.

İsviçre Federal Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Keller-Sutter'in, Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko'yu başkent Bern'de kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede barış süreci ve Ukrayna'nın yeniden inşasının ele alındığı aktarılan açıklamada, "İsviçre Konfederasyonu Başkanı Keller-Sutter, İsviçre'nin Ukrayna'ya verdiği destek hakkında bilgi vererek, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukuka dayalı olarak Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla iyi niyet misyonunu kullanmaya istekli olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin ardından Ukrayna Federal Konseyi Delegesi Jacques Gerber ile Ukrayna'daki yeniden yapılanma sürecine önemli katkılarda bulunan İsviçreli iş dünyası temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
